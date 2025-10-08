Wenn die Blätter fallen und die Nächte kühler werden, kommt es bei vielen Autofahrern zu einer wiederkehrenden Sorge. Der Zündschlüssel wird gedreht und nichts passiert. „Springt der Motor nicht mehr an, beschleunigt das Auto nicht mehr richtig oder blinken plötzlich die Warnleuchten, kann das auf einen Marderbiss hindeuten“, beschreibt der ADAC Hessen-Thüringen typische Symptome. Die offiziellen Warnungen des Automobilklubs erwecken den Eindruck einer saisonalen Gefahr. Doch wie real ist diese im Herbst? Was bedeutet zum Beispiel die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen für das Problem? Und was sagen Experten, die die Schäden in ihrem Alltag sehen?