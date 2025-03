Bad Salzungen: Rechtliche Grauzone bei Fremdverwaltung klären

Neben ihren rund 2300 eigenen Wohnungen verwaltet die Gewog auch etwa 2500 fremde Wohnungen. Die Nachfrage nach der Fremdverwaltung ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das hängt mit den veränderten Mindestvoraussetzungen für die Verwaltung von Wohnraum zusammen, weshalb es wohl immer weniger private Wohnungsverwalter gibt. „Die Thematiken, mit denen sich Wohnungsverwalter heute beschäftigen müssen, sind gravierend anders als noch vor zehn Jahren“, erklärte Gewog-Chef René Killenberg. Die Wohnungsbaugesellschaft könnte die Nachfrage decken, wird aber unter anderem durch die Thüringer Kommunalordnung ausgebremst. „Man will natürlich die kommunalen Unternehmen davor schützen, ein nicht kalkulierbares Risiko einzugehen“, machte der Staatssekretär auf den dazugehörigen Hintergrund aufmerksam. Zum anderen wolle man nicht in den freien Wirtschaftsmarkt eingreifen. Dennoch versteht Andreas Bausewein das Ansinnen der Stadt. Er versprach, diese juristische Grauzone auf mehreren Ebenen in der Thüringer Landesverwaltung anzusprechen und prüfen zu lassen. „Das könnte aber ein langer Weg werden.“