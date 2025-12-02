Es ist der ausdrückliche Wunsch der Agrargenossenschaft „Moorgrund“, auf eigenen Grundstücken eine große Photovoltaikanlage zu bauen. Alle infrage kommenden Dächer des landwirtschaftlichen Betriebs sind bereits mit Solarmodulen bestückt. Ausgesucht hat man sich einen schwierig zu bestellenden Nordhang – gelegen zwischen Gräfen-Nitzendorf, Möhra und Oberrohn – mit rund 30 Hektar. Das sind in etwa 40 Fußballfelder. Ob der Wunsch in Erfüllung geht, ist noch offen. Denn es gibt Proteste aus einem Bad Salzunger Ortsteil.