Der Auslöser für die breite mediale Präsenz des Hämbacher Kreisverkehrs ist nun schon ein Jahr her. Im Dezember 2024 war ein Fahrer mit seinem E-Auto auf der Bundesstraße 62 über die Verkehrsinsel gebrettert und wieder in der Mauer von Anwohnerin Ilona Burghardt gelandet. Nicht zum ersten Mal saß der Frau der Schreck in den Gliedern, weshalb Südthüringer Zeitung/Freies Wort verstärkt auf die Problematik aufmerksam gemacht hatten. Denn seit 2018 hatte man 32 leichte und schwere Unfälle registriert. Weitere Zeitungen und Fernsehsender griffen das Thema auf. Und auch Politiker. Thüringens Minister für Infrastruktur und Digitales, Steffen Schütz, hatte im Februar höchstpersönlich Abhilfe versprochen.