„La Dolce Vita“, „Land, wo die Zitronen blühen“, erlebbare Antike und uralte Architektur, Lagunen, Gebirge und Vulkane – Italien ist das Sehnsuchtsland der Deutschen seit Jahrhunderten. Eine bezaubernde Zeitreise dorthin erlebten die vielen Zuhörerinnen (und ein Zuhörer) am Mittwochabend in der Stadt- und Kreisbibliothek gemeinsam mit ihrer fabelhaften Reiseleiterin Britta Habekost, die anlässlich des Welttags des Buches ihren historischen Roman „Der Untergang von Thornton Hall“ vorstellte. In dessen Mittelpunkt das ebenso geheimnisvolle wie faszinierende Pompeji steht, der berühmte Ort, der im Lava- und Ascheregen des Vesuvs 79 n. Chr. unterging und im 18. Jahrhundert wiederentdeckt, wissenschaftlich erforscht und rekonstruiert wurde.