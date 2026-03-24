Bad Salzungen: Polizei öffnet am 1. April ihre Türen

Unter dem Motto „Erlebe die Welt der Polizei hautnah und digital“ lädt die Dienststelle zum Schnuppertag ein – erstmals auch mit einem virtuellen Polizeierlebnis.
Die Polizeiinspektion Bad Salzungen öffnet am 1. April ihre Türen für alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren oder einfach einmal hinter die Kulissen blicken möchten.
Unter dem Motto „Erlebe die Welt der Polizei hautnah und digital“ lädt die Dienststelle zum Schnuppertag ein – erstmals auch mit einem virtuellen Polizeierlebnis.
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Der Informationstag richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 34 Jahren, die erfahren möchten, wie der Arbeitsalltag von Polizistinnen und Polizisten aussieht und welche Karrierewege innerhalb der Thüringer Polizei möglich sind.
Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm. Auf geführten Rundgängen erhalten sie Einblicke in Arbeitsbereiche, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben. Dazu gehören unter anderem die Spurensicherung, verschiedene Einsatzmittel sowie die Arbeit der Hundestaffel.
Erfahrene Beamte stehen für Gespräche bereit und beantworten Fragen rund um Ausbildung, Studium und Karrierechancen. Ergänzt wird der Tag durch praktische Demonstrationen polizeilicher Ausrüstung.
Neu im Programm ist ein Angebot, das den Polizeiberuf erstmals in virtueller Realität erlebbar macht. Interessierte können mithilfe von VR-Technologie realistische Einsatzszenarien aus der Perspektive einer Polizeistreife durchspielen.
Der Schnuppertag findet am Mittwoch, 1. April, von 7 bis 14.45 Uhr in der Polizeiinspektion Bad Salzungen, Rosa-Luxemburg-Straße 2, statt. Eine vorherige Anmeldung ist verpflichtend.
Bis spätestens 30. März 2026 können sich Interessierte per E‑Mail an nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de registrieren. Benötigt werden Name, Wohnanschrift, Alter sowie eine telefonische Erreichbarkeit.
Mit dem Aktionstag will die Polizeiinspektion Bad Salzungen nicht nur über berufliche Perspektiven informieren, sondern auch Einblicke in die Vielfalt des Polizeidienstes vermitteln – von klassischen Ermittlungsaufgaben bis zu modernen digitalen Einsatzformen.