Unbekannte haben am vergangenen Wochenende das Gebäude der Polizeiinspektion Bad Salzungen sowie Büroräume der AfD ins Visier genommen und mit Schmierereien versehen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Sache. Sprecherin Julia Kohl von der Landespolizeiinspektion Suhl bestätigt auf Anfrage, dass es bereits in der Nacht zum Sonntag zu den Vorfällen kam. Was ist passiert?