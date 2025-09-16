Er wohnt in Berlin, macht Politik in Brüssel und hat nun ein Büro in Bad Salzungen: Martin Schirdewan, EU-Abgeordneter der Linken. Genaugenommen ist er dienstlich zu Anja Müller, der Linken-Landtagsabgeordneten, gezogen. Eine Polit-WG also, von der beide Seiten profitieren. Der Standort in der alten Post könnte nicht besser gewählt sein. Von seinem Büro aus blickt der Co-Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Europaparlament genau auf das Mehrgenerationenhaus mit seinen vielen sozialen Projekten. Der 50-Jährige sieht sich als soziale Stimme im politischen Spektrum. Weshalb er vom „Restaurant der Herzen“, das Anja Müller mit weiteren Mitstreitern im Gewölbekeller der alten Post ins Leben gerufen hat, auch so angetan ist. Bereits mehrere Male war er dabei, als ein kostenfreies Drei-Gänge-Menü serviert wurde. „Dieses Projekt berührt mich wirklich sehr. Es ist grandios. “ Und wenn im November die nächste Staffel des „Restaurants der Herzen“ startet, wird sich Martin Schirdewan selbstverständlich wieder eine Küchenschürze umbinden und mithelfen.