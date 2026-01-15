Zu leichten Verkehrsbehinderungen kam es am Donnerstagmittag im Bad Salzunger Stadtgebiet. Eine lange Ölspur zog sich von der Andreasstraße über die Rudolf-Breitscheid-Straße und Bahnhofsatraße bis auf die Leimbacher Straße. Die Feuerwehren Stadtmitte, Kaltenborn und Leimbach rückten gemeinsam aus, um die gefährliche Fahrbahnverschmutzung schnell zu beseitigen. Laut Angaben des Landratsamtes waren rund 20 Einsatzkräfte vor Ort. Das ausgelaufene Öl wurde gebunden und das Bindemittel anschließend von der Straße gekehrt.