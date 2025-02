Die Baugenehmigung ist bereits erteilt, die Auswahl eines Generalunternehmens für den Neubau eines stationären Hospizes läuft. Was noch fehlt, ist der letzte Puzzlestein der Finanzierung: eine Landesbürgschaft der Thüringer Aufbaubank. Diese ist nötig, um ein zinsloses Darlehen in Höhe von zwei Millionen Euro in Anspruch nehmen zu können. Neben Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) hat sich Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph (SPD) als Fürsprecherin eingeklinkt. „Das hilft uns wirklich sehr“, sagt Johanna Weymar, als sie Tina Rudolph dieser Tage im ambulanten Hospizzentrum Bad Salzungen/Rhön begrüßt. Die Politikerin hat den Tag in Bad Salzungen verbracht, das AWO-Teilhabezentrum, Werraenergie und die Kinder- und Jugend-Reha-Klinik „Charlottenhall“ besucht.