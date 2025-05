Bauherr Andreas Ettelt hat Mut bewiesen, viel Zeit und Kraft investiert und wird am Ende belohnt. Der Vorreiter in Sachen Einsatz erneuerbarer Energien in der Innenstadt hat das Niedrigenergiehaus mit fünf barrierefreien, altersgerechten Wohnungen in der Friedrich-Eckardt-Straße 17 nun fertiggestellt. Dabei ist es ihm gelungen, alte Bausubstanz mit einem Neubau zu ergänzen.