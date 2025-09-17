In der kalten Jahreszeit bezahlt die Stadt Bad Salzungen eine ordentliche Summe für den Winterdienst. Darum wurde bereits vor zehn Jahren in der Kernstadt und den damaligen Ortsteilen eingeführt, dass nicht mehr jede kleine Straße routinemäßig von Schnee und Eis befreit wird. Nun soll diese Regelung auch für die Moorgrund-Orte sowie Ettenhausen an der Suhl greifen. Zur Einwohnerversammlung in der Kulturscheune in Gumpelstadt informierte Bauhofleiter Stephan Schulz, was genau dahinter steckt.