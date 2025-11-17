Bad Salzungen: Neues Zuhause für Benny gesucht

Im Tierheim des Wartburgkreises in Springen wurde Benny, ein zehn Jahre alter Border Collie, aufgepäppelt. Nun wird für ihn ein schönes neues Zuhause gesucht. „Bennys altes Leben gehört, zumindest äußerlich, der Vergangenheit an. Bei einem kleinen Wellnessprogramm musste erst mal der ganze Filz runter – man hat richtig gemerkt, wie gut ihm das getan hat“, berichtet das Tierheim-Team. „Benny hat sich beim Scheren ganz toll benommen und anschließend eine warme Dusche genossen. Jetzt fühlt er sich richtig wohl in seiner Haut – und sein Fell kann endlich gesund und schön nachwachsen.“ Benny wurde bisher ausschließlich draußen gehalten, kannte also die Haltung im Haus nicht, heißt es weiter. „Bei uns darf der Senior natürlich drin sein, da benimmt er sich super. Er macht nichts kaputt, schaut gerne aus dem Fenster oder liegt in seinem Körbchen und genießt einfach nur jegliche Streicheleinheiten und Aufmerksamkeiten. Er kennt Kinder, Katzen und auch andere Hunde.“