Normalerweise klingelt der Postbote und man nimmt das Paket an. Was aber macht ein Krankenhaus, wenn ein sechs Tonnen schweres medizinisches Gerät geliefert wird? Einfach mal die Decke auf, könnte man sagen. So geschehen Dienstagmorgen am Klinikum Bad Salzungen. Dort steht die neue Endoskopieabteilung bereits, der Anbau ist in den letzen Zügen. Zahlreiche Handwerker sind dabei, das Gebäude fertigzustellen.