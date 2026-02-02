In der Kindertageseinrichtung „Solestrolche“ in Bad Salzungen hat es einen Leitungswechsel gegeben. Nina Künzler Wagner übergab die Leitung der Einrichtung an Doreen Zander und übernahm zugleich die Aufgabe als Koordinatorin des neuen Thüringer Eltern-Kind-Zentrums (ThEKiZ) im Stadtteil Rhönblick/Allendorf. Zum neuen ThEKiZ gehören neben den „Solestrolchen“ Haus 1 und Haus 2 der Kita „Regenbogenland“ unter der Leitung von Christina Reum-Kleineidam.