„Welcome to the Roaring Twenties“ war das Motto des Konzertabends am vergangenen Samstag im Kulturkeller des Haunschen Hofes. Auf vielfachen Wunsch hatte der Bad Salzunger Kulturverein die drei quirligen Musikerinnen von „Rag Doll“ bereits zum zweiten Mal eingeladen. Das sind Amy Protscher, die Vielseitige am Piano, Käthe von T. mit kraftvollem Gesang und neu in dem Trio: die Norwegerin Ulrikke Hanspach-Torkildsen. Furios, virtuos an der Posaune. Die Vollblutmusikerinnen haben den Kulturkeller in einen Honky Tonk verwandelt – in einen fröhlichen Club voller mitreißender Livemusik. Viel Ursprüngliches aus dem goldenen Zeitalter von Ragtime, Boogie Woogie und Harlemstride gab es laut Kulturverein. In der klassischen Besetzung, Klavier, Gesang und Posaune sprudelten die Künstlerinnen regelrecht über vor Leidenschaft sowie Spielfreude und forderten demnach das Publikum zu Beifallsstürmen heraus. Auch viele Kurgäste gehörten dieses Mal zu den begeistert mitsingenden Zuhörern. Und ein Pärchen vom Sole-Reisemobilhafen meinte: „Das war der krönende Abschluss unseres Bad Salzungen Aufenthalts“.