Bühne, Zuschauer- und Versorgungsbereich im Kulturgarten der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Bad Salzungen sind schon längst bereit. Die Tontechnik nimmt noch letzte Feinabstimmungen vor. Aber wer jetzt am frühen Nachmittag schon kommt, steuert das Gebäude an: Kinder mit Eltern und zum Teil Großeltern wollen die in den Probenräumen wartenden Lehrkräfte aufsuchen, zum Schnuppern oder zum Vergewissern, dass jetzt der gute Zeitpunkt wäre, ein Instrument zu erlernen. Etliche der Kandidaten waren acht oder neuen Jahre alt. Das ist vermutlich ein günstiges Alter: In der Schule weiß man inzwischen, wie der Hase läuft – wie wär’s also mit Neuland? Ganz unbeleckt sind manche nicht: Die neunjährige Anne hat das „Hänschen klein“ am Klavier schon drauf, aber Finger so gerade wie ein Zeigestock deuten nicht auf die Nähe zu professioneller Anleitung.