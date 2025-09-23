Das 8. A-Cappella-Fest in Bad Salzungen ist Geschichte. Am vergangenen Wochenende hatten die Liebhaber der Vokalmusik gleich dreifach Gelegenheit, das Gastgeberensemble „Viva la musica“ und die Sängerinnen und Sänger der Gastchöre zu erleben. Mit einem fulminanten Auftaktkonzert am vergangenen Freitagabend in der Stadtkirche eröffneten „Viva la musica“ und der „Otto-Schott-Chor Jena“ das Festival der Vokalmusik. Am Samstagnachmittag standen ein von dem aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover stammenden A-Cappella-Pop-Quartett „Maybebop“ veranstalteter „Workshop für Laien“ und am Abend ein Konzert mit dem Ensemble im Pressenwerk auf dem Programm. Die vier Ausnahmesänger begeisterten das Konzertpublikum mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Muss man mögen“. Das 8. Bad Salzunger A-Cappella-Fest fand am späten Sonntagnachmittag in der Stadtkirche mit einem Doppelkonzert von und mit „Sjaella“ und „Quartonal“ seinen krönenden Abschluss.