Mehr als 400 Besucher haben gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern des Museums am Gradierwerk das alljährliche Museumsfest gefeiert. Das berichtet Constanze Herklotz vom Museumsverein. Ihren Schilderungen zufolge fand das Fest in diesem Jahr unter dem Motto „Altes Handwerk“ statt und diente als anschauliche Ergänzung zur aktuellen Sonderausstellung, die noch bis zum 16. August im Museum am Gradierwerk zu sehen ist.