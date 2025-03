Sowohl im Stadtarchiv als auch im „Museum am Gradierwerk“ sowie in der Stadt- und Kreisbibliothek ist man mit der Bilanz für das Jahr 2024 zufrieden. „Es war ein gutes Jahr“, sagte Dorit Reum, Fachdienstleiterin öffentliche Einrichtungen. Sie präsentierte im Bad Salzunger Stadtrat eine Zusammenfassung über die Arbeit in den drei Einrichtungen.