„Na, Motter, därf ich in’s Kallbad? Dort kumme schong die Jonge, Ei guckt so surr, un schittelt au un tutt so korz gebonge“ – zur feierlichen Eröffnung der neuen Museums-Sonderausstellung „Augenblicke der Stadtgeschichte“ am Freitagabend in der Trinkhalle trat einer der berühmtesten Söhne der Kurstadt als Überraschungsgast auf: Sagensammler und Mundartdichter Christian Ludwig Wucke (28. Januar 1807 – 1. Mai 1883). Heinz Fork verkörperte den blinden Dichter mit Hingabe, erzählte aus seinem bewegten Leben und ließ es sich nicht nehmen, den vielen Gästen das bekannte Gedicht „Ds kall Bad“ (gemeint ist die Werra) aus dem Buch „Aus meiner Heimat“ auf plattdeutsch vorzutragen. Musikalisch umrahmte Leonidas Linß mit verschiedenen Klavierstücken die Eröffnung.