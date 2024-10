Blaulicht an der Kreuzung: Auf der Bad Salzunger Umgehungsstraße auf Höhe der Ampelkreuzung Wildprechtroda hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Ersteinschätzung der Polizeiinspektion Bad Salzungen waren ein Motorrad und zwei Autos an dem Crash beteiligt. Unfallzeitpunkt war laut Polizei zwischen 15 und 15.10 Uhr. Noch gegen 16.30 Uhr war ein Einsatzwagen der Beamtem am Unfallort zu sehen, auch das mutmaßlich beteiligte Motorrad stand dort im Ampelbereich. Der Motorradfahrer wurde den Angaben nach bei dem Unfall verletzt und kam zur Behandlung ins Klinikum. Wie sich der Unfall ereignete, war am späten Nachmittag laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.