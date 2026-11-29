Den Tränen nah saß Gudrun Speßhardt aus Dorndorf in der ersten Reihe, ihre Gehhilfen dicht neben sich. „Ich bin so froh, dass ich hier sein darf. Ohne meine Freundinnen von der Fingergymnastikgruppe des Sportvereins Sünna wäre das nicht möglich gewesen. Wir sind ein richtig großartiges und hilfsbereites Team“, erzählte die 72-Jährige sichtlich bewegt. Nach einer schweren Operation ermöglichten ihr Birgit Trabert und Uta Möckel, Freundinnen aus der Gruppe, den Konzertbesuch und begleiteten sie.