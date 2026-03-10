Kindergartenkinder und Handwerksbetriebe zusammenzubringen, klingt nicht nur nach einer Menge Spaß, sondern kann auch langfristig helfen, das Handwerk zu stärken. Die Idee geht auf eine Initiative des Deutschen Handwerks zurück, die mit dem Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ schon jetzt Weichen stellen möchte. Als Einsatzort, um mal richtig mit anzupacken, hatten sich 15 Kinder der Kindertageseinrichtung das Unternehmen Feuer & Design ausgesucht.