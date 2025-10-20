„Er nimmt sich eine Aufgabe vor, ohne die Schwierigkeiten zu scheuen, die damit auf ihn zukommen könnten.“ So hat Andreas Hornung das Herangehen seines Schützlings für sich definiert. Der Schützling ist Christian Wagner, ein knapp 16-jähriger Zehntklässler aus der Kreisstadt. Wir trafen die beiden im Gemeindehaus der katholischen Andreas-Kirche in Bad Salzungen. Dort hat „MObiLé“ inzwischen ein dauerhaftes Domizil gefunden, die Salzunger Lernwerkstatt für Modellbau, Technik, Natur, Sport und Spiel. Christian Wagner war aber auch schon dabei, als Andreas Hornung vor Jahren an der Burgseeschule eine Arbeitsgemeinschaft Modellbau leitete, und hatte dort bereits Erfahrungen mit der Bearbeitung von Holz und Bindemitteln ebenso wie mit den für die Steuerung erforderlichen elektronischen Bauteilen und den dafür benötigten Werkzeugen gewonnen.