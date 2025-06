Diese Stadtratsitzung wird so schnell kein Beteiligter vergessen: Am Mittwochabend – die Sitzungszeit war längst überschritten – besiegelten CDU/FDP, Afd sowie BSW/BI das Aus für das stadtgeschichtlich-mediale Zentrum. Nach knapp dreistündiger Diskussion hoben genannte Fraktionen den 2023 einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss zum Umbau der Deutschen Bank in ein stadtgeschichtlich-mediales Zentrum auf. Bei der namentlichen Abstimmung votierten 14 Stadträte mit Ja, 12 mit Nein (Freie Wähler/SPD und Linke) sowie vier mit Enthaltung (2 x CDU, 1 x BSW/BI und 1 x Afd). Damit sind auch die Beschlüsse zur Vergabe des europaweiten Planerauswahlverfahrens sowie der Planungsleistungen hinfällig. Doch diese vom Stadtrat genehmigten Aufträge sind schon in der Umsetzung und deshalb auch zu bezahlen. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) beziffert den Schaden auf rund eine Million Euro. Das Fatale dabei: Der von der Stadt zu leistende Eigenanteil des 8-Millionen-Euro-Projektes hätte bei rund zwei Millionen Euro gelegen. Sechs Millionen Euro hätte man über die EFRE-Förderung bekommen können. Die eine Million Euro ist also verloren, weil die Projektierungen und Gutachten nun keine Verwendung mehr finden und vermutlich der zu 100 Prozent geförderte Kaufpreis an das Land zurückgezahlt werden muss. Das Problem der mangelhaften Unterbringung des Stadtarchives, das aus allen Nähten platzt, ist aber nicht gelöst.