Die magischen 20.000 Übernachtungen hat der Sole-Reisemobilhafen in Bad Salzungen im vergangenen Jahr nicht erreichen können. Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es den Stellplatz an der Werra, wo einst eine Industriebrache das Bild trübte. Mit knapp 10.000 Übernachtungen – dahinter stecken 2758 Anreisen – war man 2014 gestartet. Schnell steigerte man sich bis 2019 auf 20.490 Übernachtungen. Die Corona-Pandemie sorgte für einen Einbruch der Zahlen. Doch nach 2022 mit 13.500 Übernachtungen ging es schnell wieder bergauf. 2024 knackte man die 20.000er-Marke.