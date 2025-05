Nicht alle Menschen, die einen Hund ihr Eigen nennen, können mit diesem auch umgehen. Deshalb wird in einigen Bundesländern über die verpflichtende Einführung eines Hundeführerscheins diskutiert. In Österreich muss man ihn ab nächstem Sommer vorweisen können, wenn man einen Hund halten will. Hintergrund dieser Überlegungen sind Hundeattacken, die es im vergangenen Jahr auch in Bad Salzungen gab. Zehn Vorfälle, wo ein Hund zugebissen hat, sind dem Fachdienst für Ordnung und Sicherheit bekannt. In fünf Fällen wurden Menschen leicht verletzt, in den anderen fünf Fällen hatten Hunde mehr oder weniger schwere Bissverletzungen. Ein Tier verstarb an den Folgen. „Wir prüfen jeden Vorfall sorgfältig“, erklärt Fachdienstleiterin Annett Reinicke. Bei gravierenden Fällen wird ein Wesenstest für das Tier angeordnet. Das übernehmen sachkundige Personen – in Bad Salzungen sind das Mario Iffland aus Tiefenort und Tierärztin Christiane Josupeit aus Frauensee. Im vergangenen Jahr wurde für sieben auffällig gewordene Hunden ein Wesenstest verlangt. „Den haben alle Hunde bestanden, wobei teilweise Auflagen wie das Tragen eines Maukorbes in der Öffentlichkeit angeordnet werden.“ In einem Fall wurde ein Sachkundenachweis auferlegt. „Der Halter muss nachweisen, dass er die erforderliche Sachkunde und Fähigkeit besitzt, einen Hund halten und führen zu können“, erklärt Annett Reinicke.