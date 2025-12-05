Museen sind für Kinder und Jugendliche eher eine langweilige Sache. Dabei stecken gerade in den Stadt- und Heimatmuseen so viele interessante Informationen und coole Geschichten. Man muss sie nur entdecken. Dabei hilft nun ein Audioguide für das „Museum am Gradierwerk“ in Bad Salzungen, der von Jugendlichen für Kinder gesprochen und produziert wurde. Doppelter Lerneffekt, perfekte Werbung und ein bleibendes Ergebnis: Denn um überhaupt Inhalte für den Audioguide, der das junge Volk für das Museum begeistern soll, zu bekommen, mussten sich die Akteure selbst mit dem Stadtmuseum auseinandersetzen. Sie mussten aber auch Texte schreiben und diese einsprechen. Zu finden ist der nun veröffentlichte Audioguide dauerhaft unter https://hoer-mal-im-museum.de/museen-audioguides/Hoermal/44/50/48?cHash=7d689eafbb93ace42358f9800a2a21ba