Die Thüringer Gesundheitsministerin hat sich extra einen ganzen Tag für den Besuch dreier Kliniken in Bad Liebenstein und Bad Salzungen „freigeschaufelt“. Doch am Ende reichte die Zeit nur, um sich die größten Sorgen und Nöte der Geschäftsführer und Ärzte anzuhören. Die meisten Themen sind nicht neu für Katharina Schenk (SPD), dennoch nimmt sie die eine oder andere Anregung und Aufgabe mit nach Erfurt.