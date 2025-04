Das Salzunger Medienzentrum in der Andreasstraße 11 liegt im Herzen der Kreisstadt. Wer gen Burgsee oder Rathenaupark, in die Innenstadt, zur Bibliothek oder Musikschule unterwegs ist, kommt sehr wahrscheinlich an dem markigen Bau vorbei. Der Gebäudekomplex, auch bekannt als altes Landratsamt, prägt das Stadtbild seit nunmehr 70 Jahren. Jetzt soll er saniert werden, dem Wartburgkreis und der Stadt steht ein Großprojekt bevor.