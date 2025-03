Am Ende des Abends – und auch zwischendurch – gab es Applaus: Die Einwohnerversammlung für die Hämbacher war nicht nur gut besucht, sondern auch geprägt von einer zuversichtlichen und zufriedenen Stimmung. Sogar eine Dankeschön hörte man aus den Reihen der Bürger. Die Menschen in Hämbach wissen es zu schätzen, dass die Stadt viel Geld für den kleinen Ortsteil in die Hand nimmt. Die aktuellen Projekte Bürgerhaus und alter Gutshof erfordern zusammen rund 1,7 Millionen Euro. Hinzu kommen die geplante Erschließung des Gewerbegebietes mit rund 2,7 Millionen Euro und die Kanalbauarbeiten des Wasser- und Abwasserverbandes mit mehr als 2,2 Millionen Euro. „Sie sehen, wir sind in Hämbach kräftig dran“, sagte Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler).