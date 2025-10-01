Die Feuerwehr Stadtmitte ist mit 73 aktiven Kameraden mit Abstand die stärkste Einsatzgruppe der Salzunger Feuerwehren. Zudem gibt es eine große Jugendfeuerwehr. Doch man hat schon lange ein Platzproblem, vor allem bezüglich des nicht nach Frauen und Männern getrennten Umkleidebereichs. Immerhin elf Frauen gehören der Feuerwehr Stadtmitte an. Auch bei der Jugend ist das weibliche Geschlecht gut vertreten: Elf der 50 Mitglieder sind weiblich. Schon vor Jahren wurde ein Anbau an das 1998 bezogene Feuerwehrgerätehaus in Erwägung gezogen, aus Kostengründen aber wieder verworfen. Einen Anbau wird es also nicht geben. Dennoch erhält die Feuerwehr Stadtmitte deutlich mehr Platz. Weil der Bauhof im Langenfelder Gewerbegebiet einen neuen Standort bezieht, kann sich die Feuerwehr im Verwaltungsgebäude ausbreiten.