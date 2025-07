Mit Brigitte Böttner, Regina Brand, Andrea Eickholt, Elvira Fischer, Stefanie Frank, Jürgen Holland-Nell, Barbara Milbradt, Manuela Raßbach, Susanne Schaft, Mareike Steinbach und Ingrid Winkelmann hatten sich ausreichend Bewerber für den erstmals zu wählenden Seniorenbeirat der Stadt Bad Salzungen gefunden. Also musst der Stadtrat eine Wahl treffen, die geheim erfolgte. Das Ergebnis wurde nach der Auszählung in der Stadtratssitzung direkt verkündet. Neun Plätze waren zu besetzen, die an Brigitte Böttner, Regina Brand, Andrea Eickholt, Elvira Fischer, Stefanie Frank, Jürgen Holland-Nell, Manuela Raßbach, Mareike Steinbach und Ingrid Winkelmann vergeben wurden. Am 14. August konstituiert sich der Bad Salzunger Seniorenbeirat. Da werden ein Vorsitzender, ein Stellvertreter und ein Schriftführer gewählt. Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Beirats, bereitet die Sitzungen vor, beruft sie ein und leitet sie. Er kann zu den Sitzungen, die zumeist öffentlich sind, sachkundige Bürger hinzuziehen. Die Öffentlichkeit muss allerdings ausgeschlossen werden, wenn Rücksicht auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern.