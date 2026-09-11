Als der Pfitzbachpark in Bad Salzungen vor rund 30 Jahren mit seinen zahlreichen Brücken, Wegen und Aufenthaltsbereichen angelegt wurde, spielte der Pflegeaufwand noch eine untergeordnete Rolle. Städte und Gemeinden konnten damals auf vom Arbeitsamt geförderte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zurückgreifen. Dem städtischen Bauhof stand ein großer Mitarbeiterstamm zur Seite, der sich um die Grünpflege kümmerte.