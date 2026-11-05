Er war römischer Elitesoldat, lebte als Eremit auf einer einsamen Insel, gründete mehrere Klöster und wurde schließlich Bischof. Die Menschen verehrten ihn sehr und suchten Rat und Linderung der Not bei ihm, dessen Markenzeichen Mitgefühl und Nächstenliebe waren: Martin von Tours, auch bekannt als Sankt Martin, der den Mantel teilt und dessen große Barmherzigkeit und Güte jedes Jahr am 11. November, dem Martinstag, mit Laternenumzügen, dem Singen von Martinsliedern und dem Teilen von Gebäck gefeiert wird.