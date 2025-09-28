 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Mann bedroht Frau mit Messer

Bad Salzungen Mann bedroht Frau mit Messer

Weil ein Gast in der Wohnung eines Paares ein Messer zückt, muss die Polizei eingreifen. Schließlich landet der Aggressor in der Zelle der Polizei Bad Salzungen. 

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Bad Salzungen: Mann bedroht Frau mit Messer
1
Die Nacht zum Sonntag verbrachte ein Mann in der Bad Salzunger Polizeiinspektion. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolfoto

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Samstagabend in der Wohnung eines Paares in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen gekommen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Ein Gast, der wegen seines Alkoholpegels die Wohnung verlassen sollte, griff zu einem Messer und bedrohte den Mann, der dort wohnt. Die Polizei musste einschreiten, um die Lage zu beruhigen, wie sich in einer Pressemeldung mitteilte. 

Nachdem der Mann die Wohnung zunächst verlassen hatte, kehrte er zurück und störte die polizeilichen Maßnahmen erheblich. Er leistete Widerstand, woraufhin die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Zur Ausnüchterung wurde er zur Dienststelle gebracht.