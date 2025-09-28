Zu einer Auseinandersetzung ist es am Samstagabend in der Wohnung eines Paares in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen gekommen.
Bad Salzungen Mann bedroht Frau mit Messer
Redaktion 28.09.2025 - 10:36 Uhr
Weil ein Gast in der Wohnung eines Paares ein Messer zückt, muss die Polizei eingreifen. Schließlich landet der Aggressor in der Zelle der Polizei Bad Salzungen.
Zu einer Auseinandersetzung ist es am Samstagabend in der Wohnung eines Paares in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen gekommen.
Ein Gast, der wegen seines Alkoholpegels die Wohnung verlassen sollte, griff zu einem Messer und bedrohte den Mann, der dort wohnt. Die Polizei musste einschreiten, um die Lage zu beruhigen, wie sich in einer Pressemeldung mitteilte.
Nachdem der Mann die Wohnung zunächst verlassen hatte, kehrte er zurück und störte die polizeilichen Maßnahmen erheblich. Er leistete Widerstand, woraufhin die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Zur Ausnüchterung wurde er zur Dienststelle gebracht.