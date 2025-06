Mit einem großen Fest feierte man jetzt die Fertigstellung der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Dazu hatte man vor allem die Anwohner eingeladen. „Sie waren über all die Jahre einer großen Belastung ausgesetzt“, erklärte Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler). Doch bevor die Party auf dem Hof der Werraenergie begann, vollzog man mit allen am Bau beteiligten Partnern den offiziellen Teil mit Grußworten.