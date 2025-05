Während Anja ihr Team mit 21 Frauen und aktuell zwei männlichen Praktikanten zwischen Langenfeld und Meimers koordiniert sowie die verbliebenen Kisten in Bad Liebenstein packt, wirbelt Martin mit seinem Farbeimer durch die Räume in der August-Bebel-Straße 63. Die Altenpflegerin und der Maler sind auf der Zielgeraden für einen Neustart in Bad Salzungen.