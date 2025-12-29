Nach 21 Jahren an der Spitze der Bad Salzunger Lokalredaktion verabschiedet sich Christoph Witzel zum Jahresende in den Ruhestand. Die Verantwortung für die Redaktion übernimmt Marie-Luise Otto, die gemeinsam mit Stellvertreter Sven Wagner auf Kontinuität setzt und zugleich neue Akzente setzen will. Ziel ist es, die Lokalredaktion journalistisch weiterzuentwickeln und die Berichterstattung konsequent auf die digitalen Anforderungen der Zukunft auszurichten – nah an den Menschen, relevant im Alltag und fest in der Region verankert.