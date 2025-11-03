Es ist Einwohnerversammlung in Bad Salzungen – und kaum einer geht hin. Die Stuhlreihen im Pressenwerk blieben größtenteils leer. Gerade einmal 15 Gäste kamen zu der von der Stadtverwaltung gut vorbereiteten Informations- und Fragerunde, darunter einige Stadträte. Im vergangenen Jahr sah das ganz anders aus. Da sorgten die neuen Pachtverträge für die städtischen Garagenkomplexe für einen enormen Zulauf – mehr als 250 Bürger waren damals gekommen.