Den eigenen Hund im Alltag sicher zu führen, sollte eine verpflichtende Grundvoraussetzung eines jeden Hundehalters sein. Doch die Pflicht, einen Hundeführerschein abzulegen, gibt es grundsätzlich in Deutschland nicht. Einige Städte fordern dieses zwar ein, Bad Salzungen hingegen fördert ihn: Wer mit seinem Vierbeiner den Salzunger Hundeführerschein erfolgreich ablegt, spart dauerhaft 50 Prozent der Hundesteuer. Diese liegt aktuell bei 80 Euro pro Jahr.