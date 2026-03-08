Christian Hoschka vom Lebensart Atelier in Bad Liebenstein hat in den vergangenen Wochen für die VR-Bank in Bad Salzungen ein Kunstwerk gestaltet. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den Räumlichkeiten entwickelte er eine dynamische Darstellung regionaler Identität. Motive wie das Kurhaus am Burgsee und das Gradierwerk greifen zentrale Wahrzeichen Bad Salzungens auf und verbinden Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Region, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Ergänzt werden sie durch Elemente des Thüringer Waldes sowie den Storch, der mit seinem Nest auf dem Bohrturm und auf den Wiesen im Umland seit Jahren zum vertrauten Stadtbild gehört.