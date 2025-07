Halbzeit beim diesjährigen Bad Salzunger Kultursommer – nach den Flötentönen von „Wildes Holz“ und Manu Lanvins lautstark-charmantem Franco-Rock zeigte der Kulturverein beim dritten von insgesamt sechs geplanten Open-Air-Konzerten eindrucksvoll, wie facettenreich sein Veranstaltungsformat ist. Aus nah und fern strömten Jazz-Gourmets am Wochenende zur Terrasse des Haunschen Hofs am Burgsee, um der kunstvollen akustischen Weltmusik von „Quadro Nuevo“ zu lauschen. Der Kulturverein begab sich mit diesem Konzert zurück zu seinen Wurzeln, wie Vorstandsmitglied Jutta Baumert in ihrer Begrüßungsrede erklärte. Denn der Vorschlag, das vielfach ausgezeichnete Quartett zum 30. Jubiläums-Kultursommer zu holen, kam von Gründungsmitglied Dag Heurich.