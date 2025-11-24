Das Video dauert nur wenige Sekunden, enthält nur wenige Information und hinterlässt Entsetzen und offene Fragen: „Ganz knackig, ganz kurz: Ihr habt es bestimmt schon gehört – im Buschfunk, durch die Gerüchteküche –, wir können es bestätigen. Der 26. Dezember wird der letzte Tag sein. Wir schließen“, spricht Küchendirektor Christian Wilhelm in die Kamera, dreht sich weg und verlässt die Szenerie. Kaum ist das Video aus dem Kurhaus-Restaurant in Bad Salzungen auf Facebook gepostet, folgen die Reaktionen: „Oh, mein Gott. Das tut mir aber leid.“, „Läuft denn gar nichts mehr?“ oder „Ein weiteres Armutszeugnis für den Zustand Deutschlands.“