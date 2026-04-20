„Ein volles Haus, viele interessierte Gäste und eine rundum herzliche Atmosphäre“ – so zieht die Freiwilligenagentur des Wartburgkreises nun ihr Fazit. Der Internationale Kreativmarkt im Bahnhofsgebäude Bad Salzungen war demnach ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher waren zu Gast und nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Neues zu entdecken und gemeinsam einen besonderen Nachmittag zu erleben, heißt es.