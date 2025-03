Bei strahlendem Sonnenschein hat Major Johannes Schnier die Kompanie 3./391 am 20. März am Bundeswehrstandort Bad Salzungen in der Werratal-Kaserne an Hauptmann Martin Holz übergeben. Alle fünf Kompanien des Panzergrenadierbataillons (PzGrenBtl) 391 waren dazu angetreten. Drei Jahre lang hatte der heute 34-Jährige die Verantwortung für 200 Soldaten. Nach Informationen des Stabszugführers und Presseoffiziers Hauptmann Maurice Menne war Major Schnier zuvor Angehöriger des PzGrenBtl 401 in Hagenow gewesen und wird nun im Anschluss die Ausbildung zum Generalstabsoffizier antreten. Sein Nachfolger, Hauptmann Holz, kann Hauptmann Menne zufolge auf „unterschiedlichste Führungsverwendungen unter anderem bereits im PzGrenBtl 391“ zurückblicken. Im Rahmen der Kompanieübergabe wurden vier Orden – unter anderem das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold an den stellvertretenden Kommandeur Oberstleutnant Andreas Trozowski – verliehen. Außerdem kam es zu einer „Förmlichen Anerkennung“ sowie zu drei Beförderungen. Laut Stabszugführer und Presseoffizier Hauptmann Maurice Menne sind an dem Südthüringer Bundeswehrstandort in der Werratal-Kaserne aktuell etwa 1000 Soldaten stationiert.