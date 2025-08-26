In diesem Jahr stand das Museumsfest in Bad Salzungen unter dem Motto: „Wohl bekomm’s! Salzunger Kuriositäten & Köstlichkeiten“. Kurios wurde es gleich zu Beginn, als Till Eulenspiegel begrüßte, das Programm vorstellte und die Besucher über seine Verbindung zu Bad Salzungen aufklärte. Er gab einst den hiesigen Ratsherren die Empfehlung, eine Glocke im Burgsee zu verstecken; sie soll dort bis heute läuten. Im Laufe des Festes gab der Schelm weitere Salzunger Sagen zum Besten und hatte zudem für jedes Los der erstmals angebotenen Tombola kreative Preise mitgebracht. Verlierer gab es keine.