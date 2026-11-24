Bad Salzungen ist über die Grenzen der Kurstadt hinaus für sein Erholungsangebot bekannt. Besonders das Areal rund um den Burgsee erfreut sich bei Bürgern, Spaziergängern und Patienten Beliebtheit. Doch eine seit Monaten bestehende Sperrung sorgt lokal für Unmut: Der ehemals stark frequentierte Treppenweg und die Wege durch die Parkanlage am Asklepios Klinikum sind für Fußgänger nicht passierbar. Für viele Anwohner sowie Besucher der Stadt diente diese Passage lange Zeit als willkommene Route auf dem Weg zum Burgsee. Nachdem sich in den vergangenen Wochen Beschwerden gehäuft hatten, ging die Redaktion der Sache nun genau auf den Grund. Auf schriftliche Anfrage legt die Geschäftsführung der Klinik nun dar, was hinter der Maßnahme steckt.