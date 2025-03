Natürlich ist es erst mal nicht schlecht, etwas mehr Geld zu bekommen. Das sieht auch Harald Muhs zweifelsohne so. Aber als der Geschäftsführer des Bad Salzunger Klinikums Anfang der Woche den Zeitungsbericht gelesen hat, wonach die Krankenkasse Barmer einen Zuschlag für Krankenhäuser in Südthüringen verkündete, hätten ihm die Worte gefehlt. Denn: Die 100 000 Euro mehr, die das Bad Salzunger Klinikum in diesem Jahr aufgrund des sogenannten Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) bekommen soll, seien – medizinisch gesprochen – ein Placebo. Etwas also, das nach froher Botschaft und großem Sprung klingt, aber kaum effektiv ist. Im Gegenteil, es entsteht ein Eindruck, der vom Wesentlichen ablenkt, so lässt sich Muhs verstehen.